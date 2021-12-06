Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Altınşehir istikametine gitmekte olan Sait Ö. kontrolündeki otomobil, bariyere çarpıp takla attı. Kazada yaralanan şoför ise hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Sait Ö. şoförlüğündeki 34 uc 9859 plakalı otomobil, Altınşehir istikametinden merkeze ilerlediği sırada, kavşakta direksiyon kontrolünü kaybetti.

O esnada alt geçidin altındaki reflüde demir bariyere çarpan otomobil takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kazada Sait Ö., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı Sait Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araç ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.