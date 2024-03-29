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Adıyaman'da korkunç kaza: 12 kişi yaralandı

Adıyaman'da korkunç kaza: 12 kişi yaralandı Seyir halindeki iki araç kavşakta çarpışırken araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.