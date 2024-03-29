Adıyaman'da korkunç kaza: 12 kişi yaralandı

İHA
Adıyaman'da dün akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı
Kahta ilçesinde, Edan Nur S. yönetimindeki otomobil ile Ali İ. yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı.
12 kişi yaralandı
Meydana gelen kazada sürücü Eda Nur S. ve araçlarda yolucu olarak bulunan Erdem S., Gülşen S., Dilek M., Hacı Ahmet İ., Ömer Murat Ö., Hilal M., Ecrin M., Elif M., Hira Nur İ., Sevda K. ve Naile Ö. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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