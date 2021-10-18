Köy sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, bir cesetle birlikte tabanca ve motosiklet bulundu.

Adıyaman’ın Zey köyünde, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sonucunda cesedin, 40 yaşındaki Vedat B.'ye ait olduğu tespit edildi.

OLAY YERİNDE TABANCA VE MOTOSİKLET BULUNDU

Olay çevresinde devam eden incelemede bir tabanca ve motosiklet bulunup, koruma altına alındı.

Adıyaman'da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı VİDEO



OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Vedat B.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.





