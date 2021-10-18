Euro
10.8135
0.62%
Dolar
9.3126
0.56%
Altın
530.8
0.84%
Borsa
1.416
0.47%
Bitcoin
578.318
2.73%
EXEN Coin
20.57
-0.43%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Adıyaman'da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı

    Köy sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince başlatılan incelemede, bir cesetle birlikte tabanca ve motosiklet bulundu.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı

    Adıyaman’ın Zey köyünde, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

    Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

    KİMLİK TESPİT EDİLDİ

    Jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sonucunda cesedin, 40 yaşındaki Vedat B.'ye ait olduğu tespit edildi.

    Adıyaman da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı #1

    OLAY YERİNDE TABANCA VE MOTOSİKLET BULUNDU

    Olay çevresinde devam eden incelemede bir tabanca ve motosiklet  bulunup,  koruma altına alındı.

    Adıyaman'da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı VİDEO

    Adıyaman da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı #2

    OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Vedat B.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Adıyaman da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı #3

    Adıyaman da köy sakinleri, başından vurulmuş cesetle karşılaştı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir