Adıyaman'da KPSS'ye yetişmeye çalışırken yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

Sınava gitmek için yola çıkan otomobil birbirine girdi. Kaza sonucu araçlar takla atarken 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

KPSS serüveni için yola çıkan adaylar yine yetişme problemi yaşadı.

Kimisi okul kapısında ağlarken kimisi de sınava yetişebilmek için ölümden döndü.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, KPSS’ye gittikleri öğrenilen Mert Gök yönetimindeki 31 EC 367 araç ile Osman Gürsoy yönetimindeki 27 PG 244 plakalı araç, Besni-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede çarpıştı.

Sınava yetişirken kaza yaptılar

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de takla atarak yan yattı.

Meydana gelen kazada araç sürücüleri olan Mert Gök ile Osman Gürsoy yaralandı.

Her iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçlardan çıkarıldı.

2 yaralının tedavisi sürüyor

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.