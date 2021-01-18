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- Adıyaman’da krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı
Adıyaman’da krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, krem kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
- DHA
- 18.01.2021 - 07:07
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan otomobil sürücüsünün üst aramasında krem kutusuna gizlenmiş 2 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri sürücü E.G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.