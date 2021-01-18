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    Adıyaman’da krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

    Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, krem kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 07:07
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    Adıyaman’da krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

    Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan otomobil sürücüsünün üst aramasında krem kutusuna gizlenmiş 2 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri sürücü E.G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

     

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı #1

    Adıyaman’da krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı #2

    Adıyaman’da krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı #3

    Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, krem kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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