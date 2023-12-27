Adıyaman'da küçük çocuğu defalarca bıçakladı: Yanına uzanıp ölü numarası yaptı Adıyaman’da, bir şahıs 16 yaşındaki çocuğu yere yatırıp üzerine çıktıktan sonra bıçaklayarak vahşice öldürdü. Yaşanan dehşet anlar ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud’u yere yatırdı.

Yabancı uyruklu Abdullah El Hamud’u yere yatıran İsmail Mustafa Akkı, küçük çocuğun üzerine çıkarak elindeki bıçakla defalarca bıçakladı.

Defalarca bıçakladı: Yanına uzanarak ölü numarası yaptı

Yaşanan dehşet anlar ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. 13 yerinden bıçaklanan Abdullah El Hamud, ağır yaralandı.

Çocuğu ağır yaralayan İsmail Mustafa Akkı ise yaraladığı gencin yanına uzanarak ölü numarası yaptı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk kurtarılamadı

Burada tedavi altına alınan Abdullah El Hamud, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde ölü numarası yapılan ve sağlık ekiplerince kent merkezinde bir hastaneye kaldırılan şahsın, herhangi bir yaralanması olmadığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)