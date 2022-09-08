Adıyaman’da, kurye ile bir grup arasında yol verme kavgası çıktı

Adıyaman’da, kurye ile bir grup arasında yol verme kavgası çıktı

Pizzacıda çalışan kurye ile bir grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı. Kavgada 1 kişi, pizza dükkanına da saldırdı.

Adıyaman’da, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir pizzacıda çalışan kurye ile bir grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu. A.H. isimli bir şahıs, çıkan kavgada yaralandı.

İHA’nın haberine göre; yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kuryenin çalıştığı firmanın camlarını kırdı

Kavga esnasında kimliği belirsiz bir şahıs, eline aldığı tabureyle kuryenin çalıştığı firmanın camlarını kırdı.

Olay yerine sevk edilen yunus polis ekipleri, kavga eden şahıslara müdahalede bulunuldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.