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    Adıyaman’da laf atma iddiasına meydan dayağı

    Eşiyle birlikte alışveriş yapan kadına laf attığı iddia edilen şahıs, hem kadının kocasından hem de vatandaşlar tarafından meydan dayağına çekildi.
    • 10.07.2022 - 09:09
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    Adıyaman’da laf atma iddiasına meydan dayağı

    Adıyaman’ın Atatürk Caddesi Ulucami yakınlarında eşiyle birlikte alışveriş yapan kadının yanından geçen Ahmet C., iddiaya göre kadına laf attı.

    Durumu fark eden kadının kocası ile vatandaşlar şahsı, Musalla Camisi’ne kadar kovalamaya başladı.

    Meydan dayağından polis kurtardı

    Burada şahsı yakalayan vatandaşlar ile kadının kocası, meydan dayağı attı.

    Bu esnada devriye görevinde bulunan polis ekipleri de, olayı fark edince kavga eden şahıslara müdahale etti.

    Polis şahsı güçlükle vatandaşların elinden alabildi.

    Adıyaman’da laf atma iddiasına meydan dayağı #1

    Sağlık durumu iyi

    Darp neticesi yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şikayetçi oldular

    İHA’nın haberine göre isimleri öğrenilemeyen karı ve koca, Ahmet C’den şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da laf atma iddiasına meydan dayağı #2


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