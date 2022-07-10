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- Adıyaman’da laf atma iddiasına meydan dayağı
Adıyaman’da laf atma iddiasına meydan dayağı
- 10.07.2022 - 09:09
Adıyaman’ın Atatürk Caddesi Ulucami yakınlarında eşiyle birlikte alışveriş yapan kadının yanından geçen Ahmet C., iddiaya göre kadına laf attı.
Durumu fark eden kadının kocası ile vatandaşlar şahsı, Musalla Camisi’ne kadar kovalamaya başladı.
Meydan dayağından polis kurtardı
Burada şahsı yakalayan vatandaşlar ile kadının kocası, meydan dayağı attı.
Bu esnada devriye görevinde bulunan polis ekipleri de, olayı fark edince kavga eden şahıslara müdahale etti.
Polis şahsı güçlükle vatandaşların elinden alabildi.
Sağlık durumu iyi
Darp neticesi yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şikayetçi oldular
İHA’nın haberine göre isimleri öğrenilemeyen karı ve koca, Ahmet C’den şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.