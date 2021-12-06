Liseye giden iki öğrenci birbirlerine yumruklarla saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı, çevredekilerin film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Adıyaman’ın Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan lisenin iki öğrencisi arasında, Mimar Sinan Parkı içerisinde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

İki lise öğrencisi birbirine yumruklarla saldırırken çevredeki öğrenciler ile vatandaşlar, kavgaya müdahale etmek yerine kavgayı film izler gibi izledi.

DAKİKALAR SONRA MÜDAHALE ETTİLER

İki lise öğrencinin kavgası ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Dakikalarca kavgayı izleyen kişiler, daha sonra kavga eden iki lise öğrencisine müdahale etmeye başladı.

Adıyaman'da lise öğrencileri yumruklarla birbirine saldırdı ViDEO





