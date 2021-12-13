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    Adıyaman'da liseli kavgası kamerada

    Gölbaşı Caddesi'nde bulunan parkta kavgaya tutuşan liseli iki kız grubu, vatandaşın müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 15:45
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    Adıyaman'da liseli kavgası kamerada

    Adıyaman’ın Gölbaşı Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Parkı'nda, lise öğrencisi iki kız grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    VATANDAŞ ARAYA GİRDİ

    Giderek alevlenen tartışmada birbirine saldırmaya başlayan grupları, bölgede bulunan vatandaş ayırdı.

    Adıyaman'da liseli kızların kavgası kamerada ViDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan kavga anı ise parkta bulunan kişiler tarafından anbean kaydedildi.

    Kavganın dağıtılmasının ardından öğrenciler parktan ayrıldı.

    Adıyaman da liseli kavgası kamerada #1

    Adıyaman da liseli kavgası kamerada #2

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