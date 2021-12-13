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- Adıyaman'da liseli kavgası kamerada
Adıyaman'da liseli kavgası kamerada
Gölbaşı Caddesi'nde bulunan parkta kavgaya tutuşan liseli iki kız grubu, vatandaşın müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- İHA
- 13.12.2021 - 14:56
- Güncelleme : 13.12.2021 - 15:45
Adıyaman’ın Gölbaşı Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Parkı'nda, lise öğrencisi iki kız grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
VATANDAŞ ARAYA GİRDİ
Giderek alevlenen tartışmada birbirine saldırmaya başlayan grupları, bölgede bulunan vatandaş ayırdı.
Adıyaman'da liseli kızların kavgası kamerada ViDEO
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan kavga anı ise parkta bulunan kişiler tarafından anbean kaydedildi.
Kavganın dağıtılmasının ardından öğrenciler parktan ayrıldı.