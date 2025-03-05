Adıyaman'da madde bağımlısı, sokak ortasında hareketsiz kaldı

İHA

Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde madde kullanan bir şahıs, kullandığı maddenin etkisinde kalarak hareket edemedi.

Zaman zaman farklı hareketler yapan ve çevredeki vatandaşların da korkmasına neden olan şahıs, bir süre sonra olay yerinden sendeleyerek ayrıldı.

"SIKLIKLA OLMAYA BAŞLADI"

Vatandaşlar, Adıyaman’da bu tür olayların sıklıkla yaşanmaya başladığını, sokak ve caddelerde güvenli bir şekilde yürüyemeyecek hale geldiklerini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.