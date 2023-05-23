Adıyaman'da mahalle arasındaki çadırlar, çadır kentlere taşınıyor Deprem bölgesi Adıyaman’da, mahalle aralarında kurulu olan çadırlar, çadır kentlere taşınıyor.

İHA

6 Şubatta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremden dolayı evleri hasar alan vatandaşların bir kısmı çadır kentlere yerleşirken bazıları ise mahalle ve sokak aralarında kendi kurdukları çadırlarda barındı.

Can ve mal varlığının daha iyi korunabilmesi amacıyla kaldırılmasına başlandı

Sokak ve caddelerin trafiğe açık kalması ve çadırlarda kalan vatandaşların can ile mal varlığının daha iyi koruna bilmesi amacıyla çadırları kaldırılmaya başlanıldı.

Çadırları kaldırılan vatandaşlar kent merkezinde bulunan çadır kentlere yerleştiriliyor.

Çadır sökümü ve malzeme taşımaya belediye ekipleri tarafından da vatandaşlara yardım edildi.

Çadır kentlere yerleştiriliyorlar

Çadır kentlere alındıkları için oldukça mutlu olduğunu söyleyen vatandaşlar ise, “Burada boş tarla içerisinde duruyorduk, ne tuvalet vardı ne de banyo. Şimdi gideceğimiz yer oldukça güzel. Bizi oraya taşıdıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.