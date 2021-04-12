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    Adıyaman'da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti

    Mesire alanında vurulmuş olarak yaralı halde bulunan otopark işletmecisi Murat Kaya, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 11:42
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    Adıyaman'da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti

    Gece saatlerinde Adıyaman Besni'deki Sugözü mesire alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbarla gelen sağlık görevlileri tabancayla vurularak yaralanan Murat Kaya'yı, ilk müdahale sonrası ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Güvenlik güçleri, cenazesi morga konulan Kaya'nın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti #1

    Adıyaman da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti #2

    Adıyaman da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti #3

    Adıyaman da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti #4

    Adıyaman da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti #5

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