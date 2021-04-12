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Adıyaman'da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti

Adıyaman'da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti

Mesire alanında vurulmuş olarak yaralı halde bulunan otopark işletmecisi Murat Kaya, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.