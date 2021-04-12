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- Adıyaman'da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti
Adıyaman'da mesire yerinde vurulan işletmeci, hayatını kaybetti
Mesire alanında vurulmuş olarak yaralı halde bulunan otopark işletmecisi Murat Kaya, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 12.04.2021 - 11:37
- Güncelleme : 12.04.2021 - 11:42
Gece saatlerinde Adıyaman Besni'deki Sugözü mesire alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen sağlık görevlileri tabancayla vurularak yaralanan Murat Kaya'yı, ilk müdahale sonrası ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Güvenlik güçleri, cenazesi morga konulan Kaya'nın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.