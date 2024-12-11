Adıyaman'da minibüs devrildi: 2'si ağır 11 kişi yaralandı

DHA
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde R.K. yönetimdeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde sürücü ile minibüsteki 10 kişinin yaralandığını belirledi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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