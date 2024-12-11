Adıyaman'da minibüs devrildi: 2'si ağır 11 kişi yaralandı
DHA

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde R.K. yönetimdeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde sürücü ile minibüsteki 10 kişinin yaralandığını belirledi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor