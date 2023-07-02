Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

İHA Adıyaman'da korkunç bir kaza yaşandı. Turgay Bozkuş idaresindeki 27 AHF 111 hafif ticari araç ile Metin Dursun idaresindeki 02 ADK 859 plakalı motosiklet, Bahçecik Mahallesi Eski Samsat caddesi TOKİ binaları yakınlarında çarpıştı. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı Meydana gelen kazada sürücülerden Metin Dursun ve motosiklette bulunan Hazal Dursun ile Muhammed Safvan Dursun yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.