Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi Cebrail H. idaresindeki motosiklet ile Mehmet B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cebrail H. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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