Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İHA

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi Cebrail H. idaresindeki motosiklet ile Mehmet B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cebrail H. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör