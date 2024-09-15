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Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kent merkezinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.