Adıyaman'da motosiklet kazası: Kadın öldü, eşi ağır yaralı

Kent merkezine gittikleri sırada eşiyle bindikleri motosiklette kaza yapan Mahmut Atıcı, hafif ticari araçla çarpıştı. Atıcı'nın eşi hayatını kaybederken, kendisi ağır yaralandı.

Gece saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunda kent merkezine doğru seyir halindeylen 10’uncu kilometrede, Mahmut Atıcı'nın kullandığı 02 KB 656 plakalı motosiklet kaza yaptı.

56 yaşındaki eşi Zahide Atıcı'yla bindiği motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABN 635 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Mahmut Atıcı ile yanında bulunan eşi Zahide Atıcı yaralandı.

KADIN KURTARILAMADI

Yaralı çift, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Zahide Atıcı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Mahmut Atıcı'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. Hafif ticari aracın sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





