Kent merkezinde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu düzenleyen Narkotik ekipleri, koçbaşıyla girdiği evde metamfetamin ele geçirdi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hızla devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25130 Sokak içerisinde ikamet eden N.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

KAPI KIRILDI

Özel harekat destekli yapılan operasyonda, ikametin kapısı koçbaşıyla kırılarak eve girildi.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da Narkotik'ten koçbaşıyla operasyon VİDEO







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Öte yandan, olayla ilgili olarak N.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



