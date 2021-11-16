Euro
11.637
1.76%
Dolar
10.2618
2.03%
Altın
615.01
2.73%
Borsa
1.697
-0.33%
Bitcoin
630.328
-3.61%
BTXN Coin
21.50
-2.40%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Adıyaman'da Narkotik'ten koçbaşıyla operasyon

    Kent merkezinde özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu düzenleyen Narkotik ekipleri, koçbaşıyla girdiği evde metamfetamin ele geçirdi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da Narkotik'ten koçbaşıyla operasyon

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hızla devam ediyor.

    Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25130 Sokak içerisinde ikamet eden N.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

    KAPI KIRILDI

    Özel harekat destekli yapılan operasyonda, ikametin kapısı koçbaşıyla kırılarak eve girildi.

    Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Adıyaman'da Narkotik'ten koçbaşıyla operasyon VİDEO


    1 GÖZALTI

    Öte yandan, olayla ilgili olarak N.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da Narkotik ten koçbaşıyla operasyon #1

    Adıyaman da Narkotik ten koçbaşıyla operasyon #2

    Adıyaman da Narkotik ten koçbaşıyla operasyon #3

    Adıyaman da Narkotik ten koçbaşıyla operasyon #4

    Adıyaman da Narkotik ten koçbaşıyla operasyon #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir