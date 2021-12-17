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- Adıyaman'da ormana uçan araç defalarca takla attı: 1 ölü
Adıyaman'da ormana uçan araç defalarca takla attı: 1 ölü
Seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden 2 çocuk babası, ormanlık alana uçarak taklalar attı. Kaza sonucunda şahıs feci şekilde can verdi.
- İHA
- 17.12.2021 - 11:46
- Güncelleme : 17.12.2021 - 11:49
Adıyaman- Malatya yolu üzerinde Latif Bozkurt (30) kontrolündeki 01 HS 763 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı.
350 METREDEN UÇTU
Bozkurt'un direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, 350 metre yükseklikten ormana uçtu. Bu etkiyle defalarca takla atan araç paramparça oldu.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Uçurumdan yuvarlanarak feci şekilde hayatını kaybeden Bozkurt'a ulaşamayan yakınları, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Harekete geçen jandarma ekipleri, genç adamın kaza yaptığı bilgisine ulaşarak bölgeye yöneldi.
Olay yerinde gerçekleştirilen arama sonucunda 2 çocuk babası Latif Bozkurt'un cenazesi morga kaldırıldı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Öte yandan ekiplerin geniş çaplı incelemeleri devam ediyor.