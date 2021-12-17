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    Adıyaman'da ormana uçan araç defalarca takla attı: 1 ölü

    Seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden 2 çocuk babası, ormanlık alana uçarak taklalar attı. Kaza sonucunda şahıs feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 11:49
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    Adıyaman'da ormana uçan araç defalarca takla attı: 1 ölü

    Adıyaman- Malatya yolu üzerinde Latif Bozkurt (30) kontrolündeki 01 HS 763 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı.

    350 METREDEN UÇTU

    Bozkurt'un direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, 350 metre yükseklikten ormana uçtu. Bu etkiyle defalarca takla atan araç paramparça oldu.

    FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

    Uçurumdan yuvarlanarak feci şekilde hayatını kaybeden Bozkurt'a ulaşamayan yakınları, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

    Harekete geçen jandarma ekipleri, genç adamın kaza yaptığı bilgisine ulaşarak bölgeye yöneldi.

    Olay yerinde gerçekleştirilen arama sonucunda 2 çocuk babası Latif Bozkurt'un cenazesi morga kaldırıldı.

    İNCELEME DEVAM EDİYOR

    Öte yandan ekiplerin geniş çaplı incelemeleri devam ediyor.

    Adıyaman da ormana uçan araç defalarca takla attı: 1 ölü #1

    Adıyaman da ormana uçan araç defalarca takla attı: 1 ölü #2

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