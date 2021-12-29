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    Adıyaman'da otomobil, domuz sürüsüne çarptı

    Domuz sürüsü, seyir halindeki otomobilin önüne çıktı. Çarpışma sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.12.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:06
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    Adıyaman'da otomobil, domuz sürüsüne çarptı

    Kahta-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde kaza yaşandı.

    Halil Burak Vural idaresindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüne çarptı.

    DOMUZLARA ÇARPAN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Objektiflere yansıyan karelerde, otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.

    Adıyaman'da otomobil, domuz sürüsüne çarptı ViDEO

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Adıyaman da otomobil, domuz sürüsüne çarptı #1

    Adıyaman da otomobil, domuz sürüsüne çarptı #2

    Adıyaman da otomobil, domuz sürüsüne çarptı #3

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