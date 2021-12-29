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- Adıyaman'da otomobil, domuz sürüsüne çarptı
Adıyaman'da otomobil, domuz sürüsüne çarptı
Domuz sürüsü, seyir halindeki otomobilin önüne çıktı. Çarpışma sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.
- AA & Ensonhaber
- 29.12.2021 - 10:23
- Güncelleme : 29.12.2021 - 11:06
Kahta-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde kaza yaşandı.
Halil Burak Vural idaresindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüne çarptı.
DOMUZLARA ÇARPAN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Objektiflere yansıyan karelerde, otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.
Adıyaman'da otomobil, domuz sürüsüne çarptı ViDEO
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.