Adıyaman'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü Gölbaşı ilçesinde otomobilin köprüden aşağıya yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Gölbaşı-Adıyaman Karayolu Akpınar köyü girişinde Ekrem Cengiz (41) idaresindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri aşan otomobil köprüden aşağıya yuvarlandı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşen otomobil, hurda yığınına dönerken otomobil sürücüsü Ekrem Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz’in cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)