Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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DHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Baraj Gölü yolunda ilerleyen 28 yaşındaki Sadık Ergen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve takla attı.

Takla atan otomobil ters dönerek, şarampole devrildi ve sabah saatlerinde fark edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

2 ARKADAŞIN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Sadık Ergen ile yanındaki arkadaşı Hacı Yusuf İlgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 arkadaşın cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)