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    Adıyaman'da otomobil sırtlana çarptı

    Nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 18:04
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    Adıyaman'da otomobil sırtlana çarptı

    Kahta-Gerger karayolunun 30'uncu kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana çarptı.

    TELEF OLDU

    Köylüler, yol kenarında kanlar içindeki çizgili sırtlanı görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde, sırtlanın telef olduğu belirlendi.

    ÇARPAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Jandarma, çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

    Adıyaman da otomobil sırtlana çarptı #1

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