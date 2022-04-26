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- Adıyaman'da otomobili aynasından uyuşturucu çıktı
Adıyaman'da otomobili aynasından uyuşturucu çıktı
Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada sağ dikiz aynasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
- 26.04.2022 - 09:56
Adıyaman'da emniyet ekiplerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbar geldi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve içerisinde 5 suç kaydı bulunan S.A. ve 21 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yaptı.
Sağ dikiz aynasına gizlenmiş 74,61 gram Metamfetamin bulundu
İHA'nın haberine göre; Aramalarda aracın sağ dikiz aynasına gizlenmiş halde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
2 kişi tutuklandı
İşlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.