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    Adıyaman'da otomobili aynasından uyuşturucu çıktı

    Polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada sağ dikiz aynasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
    • 26.04.2022 - 09:56
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    Adıyaman'da otomobili aynasından uyuşturucu çıktı

    Adıyaman'da emniyet ekiplerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde ihbar geldi.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve içerisinde 5 suç kaydı bulunan S.A. ve 21 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yaptı.

    Sağ dikiz aynasına gizlenmiş 74,61 gram Metamfetamin bulundu

    İHA'nın haberine göre; Aramalarda aracın sağ dikiz aynasına gizlenmiş halde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

    2 kişi tutuklandı

    İşlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da otomobili aynasından uyuşturucu çıktı #1

    Adıyaman da otomobili aynasından uyuşturucu çıktı #2


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