Petrol
115.05
0.71%
Euro
16.69
2.76%
Dolar
15.81
1.73%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
481.500
2.23%
BTXN Coin
14.75
18.00%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Adıyaman'da otomobilin çarptığı yayanın durumu ağır

    Gölbaşı ilçesinde ilerlemekte olan otomobil, yolda yürüyen kişiye çarptı. Kaza etkisiyle yere yığılan yaralının durumunun kritik olduğu belirlendi.
    • 17.05.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da otomobilin çarptığı yayanın durumu ağır

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilerleyen T.K. kontrolündeki 02 HC 935 plakalı otomobil, Akpınar köyü girişinde emniyet şeridinde yaya olarak bulunan Salman H.’ye çarptı.

    İHA'nın aktarımına göre, çarpmanın etkisiyle Salman H. ağır yaralandı.

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

    Bölgedekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralının durumu ağır

    Hastanede tedavi altına alınan Salman H’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bir diğer yandan yaşanan kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

    Adıyaman da otomobilin çarptığı yayanın durumu ağır #1


    İlginizi Çekebilir

    Afrika’da Fransa’nın sömürgeciliğine karşı başkaldırı
    Dünya

    Afrika’da Fransa’nın sömürgeciliğine karşı başkaldırı

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Ryan Babel: Galatasaray'da kalmak isterim
    Futbol

    Ryan Babel: Galatasaray'da kalmak isterim

    Görüş Bildir