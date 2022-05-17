Adıyaman'da otomobilin çarptığı yayanın durumu ağır

Gölbaşı ilçesinde ilerlemekte olan otomobil, yolda yürüyen kişiye çarptı. Kaza etkisiyle yere yığılan yaralının durumunun kritik olduğu belirlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilerleyen T.K. kontrolündeki 02 HC 935 plakalı otomobil, Akpınar köyü girişinde emniyet şeridinde yaya olarak bulunan Salman H.’ye çarptı.

İHA'nın aktarımına göre, çarpmanın etkisiyle Salman H. ağır yaralandı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Bölgedekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan Salman H’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir diğer yandan yaşanan kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.