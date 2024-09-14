Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Şehirde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA

Yasin D., idaresindeki otomobil ile Hasan D. idaresindeki otomobil, Adıyaman Açık Oto Pazarı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan D. (33) ile araçlarda bulunan Meryem D. (58) ve Fadime S. (26), yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)