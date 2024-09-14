Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İHA

Yasin D., idaresindeki ile Hasan D. idaresindeki otomobil, Açık Oto Pazarı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan D. (33) ile araçlarda bulunan Meryem D. (58) ve Fadime S. (26), yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editör