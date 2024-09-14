Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Yasin D., idaresindeki otomobil ile Hasan D. idaresindeki otomobil, Adıyaman Açık Oto Pazarı yakınlarında çarpıştı.
Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan D. (33) ile araçlarda bulunan Meryem D. (58) ve Fadime S. (26), yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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