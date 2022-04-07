Adıyaman'da oyun oynayan küçük çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Mahallesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Eren'e çarpan otomobil sürücüsü, süratle olay yerinden kaçtı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken sürücü aranıyor.

Adıyaman'daki Yeni Mahalle üzerinde oyun oynayan 4 yaşındaki Eren'e araç çarptı.

Oyun oynarken kaza geçiren minik Eren, kanlar içerisinde yere yığılırken araç sürücüsü yoluna devam etti.

Çocuğa çarpıp kaçtı

Kazanın ardından durmayan sürücü, hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı çocuk tedavi altına alındı

Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.