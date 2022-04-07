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    Adıyaman'da oyun oynayan küçük çocuğa çarpan sürücü kaçtı

    Mahallesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Eren'e çarpan otomobil sürücüsü, süratle olay yerinden kaçtı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken sürücü aranıyor.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:56
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    Adıyaman'da oyun oynayan küçük çocuğa çarpan sürücü kaçtı

    Adıyaman'daki Yeni Mahalle üzerinde oyun oynayan 4 yaşındaki Eren'e araç çarptı.

    Oyun oynarken kaza geçiren minik Eren, kanlar içerisinde yere yığılırken araç sürücüsü yoluna devam etti.

    Çocuğa çarpıp kaçtı

    Kazanın ardından durmayan sürücü, hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    Adıyaman da oyun oynayan küçük çocuğa çarpan sürücü kaçtı #1

    Yaralı çocuk tedavi altına alındı

    Yaralı çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman da oyun oynayan küçük çocuğa çarpan sürücü kaçtı #2


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