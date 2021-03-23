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- Adıyaman’da pamuk balyaları yola savruldu
Adıyaman’da pamuk balyaları yola savruldu
Viraja hızla giren kamyonetin üzerindeki pamuk balyaları yola saçıldı. Trafik aksamasına neden olan kazada, bölgeye ekipler sevk edildi.
- İHA
- 23.03.2021 - 12:10
- Güncelleme : 23.03.2021 - 12:12
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde pamuk balyası yüklü kamyonet viraja hızlı girdi.
Malatya'dan yüklediği pamuk balyalarını Şanlıurfa'ya nakleden Barış Kayhan idaresindeki kamyonet, hızının etkisi ile toparlanamayınca kaza meydana geldi.
Kamyonete yüklü pamuk balyaları, sallanmanın etkisi ile yola savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Trafikte seyir halindeki araçlar, yola savrulan balyalar neticesinde zor anlar yaşadı, trafikte aksama meydana geldi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaza alanında gereken önlemler alınarak trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Yola saçılan pamuk balyaları, iş makinesi ile toplanarak araca geri yüklendi.