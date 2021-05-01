Adıyaman’da panolara yöresel şiveli uyarı yazıları asıldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda farkındalık oluşturmak için, reklam panolarına yöresel şiveler ile uyarılar yazıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma kararı ardından, Adıyaman’daki reklam panolarına uyarı yazıları asıldı.

Besni ilçesinde yöresel şive ile yazılan uyarılar ilgi odağı oldu.

Farkındalık oluşturmak hazırlanan afişler, ilçenin en işlek cadde ve sokaklarına asıldı.

“EV GİMİ DATLI YER Mİ VAR”

Mizahi bir anlatım dili kullanılan afişlerde, “Gözünü sevdiklerim ev gimi datlı yer mi var”, “Az işten çok iş çıkıyooo tamam, navar biti evde oturun”, “Ömürlü olasıcalar navar yiğin darda galmadıkça dışarı çıkmayın”, “Acı biraradan uzak durun yoksa össaat heste olursunuz” cümlelerinin yazılı olduğu görüldü.