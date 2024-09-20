Adıyaman'da park halindeki araç yandı

İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen yangın, yürekleri ağza getirdi.
Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ertuğrul Bey Caddesi'nde, M.F.'ye ait plakası öğrenilemeyen park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından alevler yükseldi.
Alevlerin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER YANGINI KISA SÜRE İÇERİSİNDE SÖNDÜRDÜ
Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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