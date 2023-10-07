Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi Demokrasi Parkı önünde akıllara durgunluk veren olay yaşandı.
Demokrasi Parkı önünde duran Emir Ö. isimli şahsın yanına gelen bir kişi, belinden çıkarttığı bıçak ile şahsı kovalamaya başladı.
Kimliği belirsiz saldırgan tarafından kovalanan şahıs, karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle yere düştü.
Saldırgan olay yerinden kaçtı
Bıçaklanan şahıs yere düşünce, olayın faili olan saldırgan şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın şüphelisinin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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