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    Adıyaman’da patlayan tüp, yaşlı çiftin evini yıktı

    Besni ilçesinde 74 yaşındaki Sultan Bulut ve 75 yaşındaki Mustafa Bulut’un evi, tüpün patlamasıyla yıkıldı. Hastaneye kaldırılan Bulut çifti, olaydan yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 13:07
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    Adıyaman’da patlayan tüp, yaşlı çiftin evini yıktı

    Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğirli köyü Kocaispir mezrasında, sabah saatlerinde Sultan Bulut (74) isimli yaşlı kadın, kahvaltı yapmak için ocağın üzerine çayı koyarak tüpü açtı.

    Bir süre sonra tüpün söndüğünü fark eden yaşlı kadının çakmağı çakmasıyla birlikte tüpten sızan gaz patladı. Patlamanın şiddeti ile ev yıkıldı.

    YAŞLI ÇİFT ENKAZ ALTINDA KALDI

    Mutfakta bulunan Sultan Bulut ve oturma odasında bulunan eşi Mustafa Bulut (75) enkazın altında kaldı. Mustafa Bulut ile Sultan Bulut, köy sakinleri tarafından enkaz altından çıkarıldı.

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    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    VÜCUDU YANDI

    Sultan Bulut’un vücudunda yanıklar olduğu, yaralıların bilincinin açık olduğu öğrenildi.

    Adıyaman’da patlayan tüp, yaşlı çiftin evini yıktı VİDEO

    CAM KIRILDI, OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

    Patlamanın etkisiyle yakındaki bir evin de camları kırılırken, bir otomobil zarar gördü. Patlamada yaşlı çiftin evi kullanılamaz hale geldi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine Besni Kaymakamı Nazlı Demir gelerek jandarma ekiplerinden olayla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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