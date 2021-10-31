Perre Antik Kenti’nde süregelen kazı çalışmaları sırasında, 1500 yıl öncesine ait 2 erkek iskeleti bulundu.

Adıyaman’da, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti’nde, kazı çalışmaları devam ediyor.

Geçen yıl kazı çalışmalarında 220 metre uzunluğunda merdiven yapısına ulaşılırken, bu yıl ise 350 metreye ulaşılan kazı çalışmalarında tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıktı.

MEZAR İÇERİSİNDE BULGUYA RASTLANMADI

Yapılan incelemelerde, mezar içerisinde bir bulguya rastlanmadı.

İskeletlerin ise 1500 yıllık 2 erkeğe ait olduğu anlaşıldı.

Adıyaman’da, Perre Antik Kenti’nde 1500 yıllık iskelet bulundu ViDEO

“BİZANS DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNU TESPİT ETTİK”

Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentin merkezinin olduğu alanda mezar bulunduğunu belirterek, "Bu mezar yapısı taşlarla çevrilmişti ve iki erkek iskeleti ortaya çıktı. İki genç birey iskeleti olduğu anlaşıldığı gibi yaklaşık 1500 yıllık olduğunu anladık. Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik." dedi.