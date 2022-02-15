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    Adıyaman’da PKK üyesi diş hekimi tutuklandı

    Terör örgütü PKK’ya üye olduğu ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalıştığı iddia edilen 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:41
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    Adıyaman’da PKK üyesi diş hekimi tutuklandı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu iddia edilen ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalışan H.G’ye yönelik operasyon yapıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan diş hekimi H.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Mahkemeye çıkarılan H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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