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Adıyaman’da PKK üyesi diş hekimi tutuklandı

Adıyaman’da PKK üyesi diş hekimi tutuklandı

Terör örgütü PKK’ya üye olduğu ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalıştığı iddia edilen 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.