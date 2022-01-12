Hassas burnu ile PKK’ya yönelik operasyonlara katılan Lady isimli köpek, 1 tona yakın yaşam malzemesini buldu.

Adıyaman’da yapılan PKK’ya yönelik operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan erzak tespit köpeği "Lady", hassas burnuyla örgüte ait yaşam malzemelerini ortaya çıkarıyor.

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Var, 2018'den bu yana Lady ile görev yaptığını, hassas burnuyla kendilerine katkıda bulunduğunu anlattı.

“ŞU ANA KADAR 25 OPERASYONA KATILDIK”

Sabah Lady'nin kulübesini temizledikten sonra eğitimlere başladıklarını, günlük pentatlon eğitimi verdiklerini dile getiren Var, şu ifadeleri kullandı:

"Lady, seri ve atik bir köpek. Arazi şartlarına uygun görev yapabilecek kapasitede. Şu ana kadar 25 operasyona katıldık. Arama yaptığımız 8 çeşit erzak maddesi var. Yağ, pirinç, şeker, un, çay, salça, bulgur gibi maddeleri arar ve bulur. Lady, toprak altına 2 metreye kadar gömülü erzak malzemelerini ortaya çıkarmak için görev yapıyor ve güçlü bir burna sahip.





“İNLERİNE KADAR GİRİYOR”

Lady, bölücü terör örgütünün kırsalda, sığınaklarda ve toprak altındaki erzak tarzı yaşam malzemelerini tespit ediyor. Bundan dolayı inlerine kadar iniyor, onlara yaşam malzemesi ve barınacak alan bırakmıyor. Şimdiye kadar yaptığımız operasyonlarda çok sayıda erzak malzemesi bulundu. Bunda da Lady'nin çok büyük etkisi ve başarısı var. Yaklaşık 1 ton erzak malzemesini bularak örgüte büyük darbe vurulmasına neden oldu."

Adıyaman’da PKK’nın 1 ton yaşam malzemesini ‘Lady’ buldu VİDEO

