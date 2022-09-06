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    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    • 06.09.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:21
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    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Güvenlik güçleri, terör örgütüne göz açtırmamaya devam ediyor.

    Son olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince merkeze bağlı Yedioluk köyü Kayatarla mevkiinde çalışma yapıldı.

    Yaşam malzemeleri bulundu

    Gerçekleştirilen çalışmalarda, 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Adıyaman da PKK ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi #1


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