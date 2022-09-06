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- Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
- 06.09.2022 - 17:01
- Güncelleme : 06.09.2022 - 17:21
Güvenlik güçleri, terör örgütüne göz açtırmamaya devam ediyor.
Son olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince merkeze bağlı Yedioluk köyü Kayatarla mevkiinde çalışma yapıldı.
Yaşam malzemeleri bulundu
Gerçekleştirilen çalışmalarda, 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri ele geçirildi.