Adıyaman'da sadaka kutusu ve nakit para çalan şahıslar kameraya yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kimliği belirsiz iki şahıs, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine geldi.

Şüpheliler iş yerine girerek burada bulunan nakit paraları ve sadaka kutusunu çaldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanılan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık yapan şahıslar, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Yaşanan olayı bir süre sonra fark eden işletme sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.