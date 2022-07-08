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    Adıyaman'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı

    Adıyaman’da, sahibinin elinden kaçarak zincirini koparan kurbanlık dana vurulan uyuşturucu iğneler sonrası güçlükle yakalandı.
    • 08.07.2022 - 18:34
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    Adıyaman'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı

    Bir çiftlikten alınarak kamyonete yüklenen ve daha sonra Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’ne getirilen kurbanlık dana, araçtan indirilmek istendiği esnada zinciri kopararak araçtan kaçtı.

    Sahipleri ve vatandaşlar tarafından kovalanan dana, 2 kişiyi de hafif şekilde yaraladı. Dana, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Dursun Çavuş Cami yakınlarında bulunan bir ikametin bahçe kısmında sıkıştırıldı.

    Ekiplerden yardım istendi

    Kendisini de yaralayan dana için belediye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede harekete geçen Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekipleri, dana silahla uyuşturucu iğne atışında bulunuldu.

    İki adet iğnenin yapıldığı dana, yakalanarak bulunduğu bahçede bir ağaca bağlandı.

    "Arabayı parçaladı"

    İHA'nın aktardığına göre yaşanan olayı anlatan Sait Şenlik, “Arabayı parçaladı tosun. Evin önüne geldik ve yine durmadı, bizlerde arkadaşları çağırdık iğne için ekipleri çağırdık. Bu ipi, zinciri kopardı ve arabadan atlayarak mahalleye daldı. Bir iki tane yaralama var başka da bir şey yok. Yaralıların durumu iyi, hayvanda yakalandı. Evet belediye gelerek iğne vurdu” diye konuştu.

    Adıyaman da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vatandaşlara zor anlar yaşattı #1

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