Adıyaman'da sel felaketinde kaybolan kız çocuğu bulundu! Cenaze töreni yapıldı Tut ilçesinde selde kaybolan anne ve kızın cesetlerinin bulunmasının ardından 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sel felaketi can aldı.

Yaşanan sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde kaybolan hamile anne ve 1,5 yaşındaki anne kız kayboldu.

Çocuk cesedine ulaşıldı

Devam eden çalışmalarda Havutlu köyü yakınlardan geçen kanalda sırasında bir çocuk cesedine ulaşıldı.

Kimlik belirleme çalışması başladı

Su ve balçığın bulunduğu yerden çıkarılan cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandı.

Anne ve kızı arandı

Kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında sabah saatlerinde Boyundere Köyü yakınlarında bir kadın cesedi bulunmuş, Fatma Tekdal'ın yakınlarının, cesetle ilgili teşhiste bulunduğu ancak kesin kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Küçük kızın cenaze töreni yapıldı

Kimlik tespiti yapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cenazesi toprağa verildi.