Adıyaman'da sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı

Yolda gördüğü bir köpeği sevmek isteyen genç kız, köpek tarafından ısırılarak yaralandı.

Başıboş sokağı köpekleri yine dehşet saçtı.

Adıyaman’da ara sokakta yürüyen 17 yaşlarındaki Elif E., kaldırımda duran bir köpeği sevmek istedi.

Bir süre köpeği seven Elif E., köpeğin aniden saldırısına uğradı.

Elinden ısırılan genç kız için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olan genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.