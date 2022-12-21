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    Adıyaman'da sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı

    Yolda gördüğü bir köpeği sevmek isteyen genç kız, köpek tarafından ısırılarak yaralandı.
    • 21.12.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:38
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    Adıyaman'da sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı

    Başıboş sokağı köpekleri yine dehşet saçtı.

    Adıyaman’da ara sokakta yürüyen 17 yaşlarındaki Elif E., kaldırımda duran bir köpeği sevmek istedi.

    Bir süre köpeği seven Elif E., köpeğin aniden saldırısına uğradı.

    Elinden ısırılan genç kız için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olan genç kız, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adıyaman da sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı #1

    Adıyaman da sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı #2

    Adıyaman da sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı #3


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