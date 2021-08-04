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    Adıyaman’da şiddet gören kadın kurtarıldı

    Sokak ortasında boğazı sıkılan kadını görenler, saldırganı etkisiz hale getirirken; şiddet gören kadının kendisini kurtaranlara tepkili olması dikkat çekti.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 11:42
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    Adıyaman’da şiddet gören kadın kurtarıldı

    Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi'nde yakını olduğu öğrenilen bir kadının kolunu tutarak kaldırımda ilerleyen M.A., sokak arasında elinden aniden kaçan kadını yakalayarak boğazına yapıştı.

    Her iki eliyle ismi öğrenilemeyen kadının boğazını sıkan saldırganı fark eden vatandaşlar ile esnaflar, duruma tepki gösterdi.

    Kadını kurtaran vatandaşlar, saldırganı etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

    KÜFREDİNCE DAYANAMADILAR

    Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan saldırgan, iddiaya göre araya giren vatandaşlara küfürler savurdu.

    Bunu duyan vatandaşlar da sinirlerine hakim olamadı.

    Kameraların saniye saniye kaydettiği olayda adeta çılgına dönen bazı vatandaşlar, araçların üzerinden atlayarak M.A.’ya saldırdı.

    Tekme tokat dövülen saldırgan, darp neticesi yaralandı.

    Adıyaman’da şiddet gören kadın kurtarıldı VİDEO

    KADIN, KENDİSİNİ KURTARANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

    Öte yandan, kameralara yansıyan olayda boğazı sıkılarak şiddete maruz kalan kadının da araya girerek, kendisini kurtaran vatandaşlara tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

    Yaralı saldırgan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Adıyaman’da şiddet gören kadın kurtarıldı #2

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