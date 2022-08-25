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- Adıyaman’da, site bahçesindeki bisikleti rahat tavırlarla çaldı
Adıyaman’da, site bahçesindeki bisikleti rahat tavırlarla çaldı
Site bahçesindeki bir bisikleti gözüne kestirdikten sonra yanına yaklaşan şahsın hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- 25.08.2022 - 17:23
- Güncelleme : 25.08.2022 - 17:36
Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede bulunan bisikleti gözünü kestiren kimliği belirsiz şahıs, bir süre etrafı kolaçan attı.
Kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs, bisikleti de alıp bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Eşkali belirlendi
Bisikletin çalındığının fark edilmesinin üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.
Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adıyaman’da, site bahçesindeki bisikleti rahat tavırlarla çaldı VİDEO