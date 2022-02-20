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    Adıyaman'da sobadan sızan gaz, 9 kişiyi zehirledi

    Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 13:41
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    Adıyaman'da sobadan sızan gaz, 9 kişiyi zehirledi

    Adıyaman kent merkezinde ve merkeze bağlı köylerde 9 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

    SOBADAN SIZAN GAZ 8 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ

    Baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetleri olan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Adıyaman da sobadan sızan gaz, 9 kişiyi zehirledi #1


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