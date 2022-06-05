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    Adıyaman'da suyun yükselmesiyle mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.
    • 05.06.2022 - 14:43
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    Adıyaman'da suyun yükselmesiyle mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı

    Adıyaman'da HES barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı’nın su seviyesi yükseldi.

    Tarihi Cendere Köprüsü’nde piknik yapmaya gelen vatandaşlar suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

    İhbar üzerine olay yerine ekipler bölgeye sevk edildi.

    Hayati tehlike yaşanmadı

    Jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 vatandaşı kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı.

    İHA'nın aktardığına göre hayati tehlikenin yaşanmadığı olay sonrası vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    Adıyaman da suyun yükselmesiyle mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı #1

    Adıyaman da suyun yükselmesiyle mahsur kalan piknikçiler kurtarıldı #2


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