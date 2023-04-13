Adıyaman'da tadilat yaptığı okulu soydu Adıyaman'da deprem nedeniyle hasar gören okula tadilat için gelen ve buradan hırsızlık yapan boyacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Asrın felaketinde binlerce binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü Adıyaman’da, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'ne tadilat için gelen U.S. isimli şahıs, buradan 3 adet bilgisayar, 3 adet tablet ve 3 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlık olayı sonrası çalışmalar yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adana’dan Adıyaman’a boya yapmak için geldiği öğrenilen U.S., polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malzemeler okula teslim edildi Öte yandan, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda bulunan çalıntı malzemeler ise yeniden okul idaresine teslim edildi.