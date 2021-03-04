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    Adıyaman’da takla araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücünün burnu bile kanamadı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 11:40
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    Adıyaman’da takla araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

    Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede Ramazan Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.

    Otomobil taklalar atarak ekili araziye yuvarlandı.

    Takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kaza üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adıyaman’da takla araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu #1

    YARA ALMADI

    Hurdaya dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Otomobil yapılan incelemenin ardından bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adıyaman’da takla araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu #2

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