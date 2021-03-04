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- Adıyaman’da takla araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Adıyaman’da takla araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar atan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücünün burnu bile kanamadı.
- İHA
- 04.03.2021 - 11:40
Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede Ramazan Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.
Otomobil taklalar atarak ekili araziye yuvarlandı.
Takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YARA ALMADI
Hurdaya dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil yapılan incelemenin ardından bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.