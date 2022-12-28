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    Adıyaman'da takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

    Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampola çarparak durabildi. Takla atan araç sürücüsünün burnu bile kanamadı.
    • 28.12.2022 - 16:52
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    Adıyaman'da takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

    Adıyaman'ın Gölbaşı istikametinde ilerleyen Mesut Seçilmiş idaresindeki 02 AAV 761 plakalı otomobil, Aşagiçöplü köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobik bu etki ile kontrolden çıkarak takla attı.

    Takla atan otomobil şarampole çarparak durabildi.

    Sürücü yara almadı

    Yaşanılan feci kazayı sürücü yara almadan atlatırken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

    Otomobil, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

    Adıyaman da takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu #1

    Adıyaman da takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu #2


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