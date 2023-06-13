Adıyaman'da temizlenen tüfek 4 yaşındaki çocuğa patladı Kahta ilçesinde M.T. isimli şahsın temizlediği tüfek bir anda patladı. Bu sırada aynı sokakta bulunan minik Z.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.T. (36) isimli şahıs evinin balkonunda av tüfeğini temizlemeye başladı.

Tüfek minik çocuğa patladı

Bu esnada tüfeğin kaza ile patlatması sonucunda aynı sokakta oturan 4 yaşındaki Z.E., vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.E, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüfeğe el koyan polis ekipleri, zanlı M.T.'yi ifadesini almak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.