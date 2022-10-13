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    Adıyaman'da teröristlere ait olduğu tespit edilen yaşam ürünleri bulundu

    Jandarma ekipleri önceki yıllarda faaliyet gösteren teröristlere ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü olarak tespit edip soruşturma başlattı.
    • 13.10.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:56
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    Adıyaman'da teröristlere ait olduğu tespit edilen yaşam ürünleri bulundu

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 2018-2019 yılları arasında faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen noktada toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemelerinden oluşan eşya ele geçirildi.

    Toprağa gömülü eşyalar çıkarıldı

    Gizlemek amacıyla toprağa gömülü olan yaşam malzemeleri jandarma ekipleri tarafından topraktan tek tek çıkartıldı.

    Malzemeler içerisinde ayakkabıdan sabuna, piknik tüpünden kablolara kadar birçok malzeme ele geçirildi.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmaların genişleyerek devam ettiği belirtildi.

    Adıyaman da teröristlere ait olduğu tespit edilen yaşam ürünleri bulundu #1


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