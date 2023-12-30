Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk ölürken annesi ağır yaralandı Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isterken traktörün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ağır yaralanan annesi ise tedavi altına alındı.

DHA

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde H.Ş. yönetimindeki traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve 7 yaşındaki çocuğu Deniz'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocuğu ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede can verdi

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Deniz Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken annesi Gülay Taş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Traktör sürücüsü H.Ş. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)